Amnesty: Israel syyllistyy apartheidiin palestiinalaisia kohtaan – "Maat, jotka sallivat Israelin sortotoimet, jäävät historian väärälle puolelle"

Järjestön mukaan Israel on pyrkinyt juutalaisten väestölliseen ylivaltaan perustamisestaan vuonna 1948 lähtien. Vuonna 1967 tämä politiikka laajeni koskemaan myös Länsirannan ja Gazan alueita sekä Itä-Jerusalemia.

HRW arvioi Israelia samaan tapaan

Amnestyn raportti perustuu yli kaksi vuotta kestäneeseen tutkimukseen ja oikeudelliseen analyysiin. Järjestön omien aineistojen lisäksi lähteinä on käytetty muun muassa palestiinalaisia, israelilaisia ja kansainvälisiä järjestöjä, tieteellisiä tutkimuksia ja YK-raportteja sekä tiedotusvälineiden artikkeleja. Työtä ovat arvioineet myös ulkopuoliset asiantuntijat.

Raportin mukaan Israel loukkaa palestiinalaisten perusoikeuksia ja -vapauksia monella tavalla: kyse on muun muassa liikkumisvapauden rajoituksista, pakkosiirroista, hallinnollisista pidätyksistä sekä laittomista teloituksista. Amnestyn mukaan rikokset ovat osa systemaattista palestiinalaisväestöön kohdistuvaa hyökkäystä, joka tähtää sortavan ja alistavan järjestelmän ylläpitämiseen.

– Siksi ne ovat apartheidia, joka on rikos ihmisyyttä vastaan, Amnestyn tiedotteessa todetaan.

Israelia ei verrata Etelä-Afrikkaan

Amnestyn mukaan kaikki palestiinalaiset ovat kuitenkin saman sortavan järjestelmän kohteita ja tavoite on kaikkialla sama: maa-alueita ja muita resursseja jaetaan niin, että ne hyödyttävät Israelin juutalaisia ja kaventavat palestiinalaisten oikeuksia. Esimerkiksi koronapandemian aikana vain 1,7 prosenttia Israelin hallituksen koronaelvytystuista oli Amnestyn mukaan ohjattu palestiinalaisviranomaisille.

USA:ta, Britanniaa ja EU:ta kehotetaan muuttamaan linjaansa

– Israelin pitää purkaa apartheid-järjestelmä ja alkaa kohdella palestiinalaisia ihmisinä, joilla on yhtäläiset oikeudet ja ihmisarvo. Ennen tätä rauha ja turvallisuus jäävät saavuttamatta niin palestiinalaisille kuin israelilaisille, pääsihteeri Callamard perustelee.

Amnesty myös kehottaa Israelia myöntämään kaikille palestiinalaispakolaisille ja heidän jälkeläisilleen luvan palata kotiin. Kehotuksen toteuttaminen olisi hyvin vaikeaa, sillä pelkästään YK:n palestiinalaispakolaisjärjestön UNRWA:n mukaan sen apuun oikeutettuja pakolaisia on noin viisi miljoonaa.

Israelilta raivostunut vastaanotto

– Tosiasioiden etsimisen sijaan Amnesty vetoaa terroristijärjestöjen levittämiin valheisiin. Amnesty on ollut hyvämaineinen järjestö, jota me kaikki kunnioitimme. Nykyään asia on juuri päinvastoin, syytti Israelin ulkoministeri Yair Lapid.