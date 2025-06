Israel ja Iran jatkoivat iskujaan – noin 80 ihmistä kuollut Iranissa ja yksi Israelissa

Israel ja Iran ovat jatkaneet iskujaan varhain lauantaina. Kuolleita kerrotaan olevan Iranissa kymmeniä, Israelissa yksi.

Iranin ja Israelin välinen tilanne kärjistyi entisestään, kun Israel teki perjantain vastaisena yönä Iraniin ennennäkemättömiä iskuja, joihin Iran vastasi myöhemmin samana päivänä.

Iranin valtiollisen uutistoimisto Irnan mukaan ilmapuolustus aktivoitui lauantaina alkuyöstä Teheranin yllä ja ampui alas Israelin laukaisemia ammuksia.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo, että alueella kuultiin kovia räjähdyksiä ja taivaalla näkyi punaista roihua.

Iranilaisen uutistoimisto Mehrin mukaan Mehrabadin lentoasemalla olisi kuulunut räjähdys, jonka jälkeen alueelta kerrottiin nousevan savua.

Iran iski niin ikään Israeliin varhain lauantaina. Israelin asevoimien mukaan Iran laukaisi alkuyöstä kymmeniä ohjuksia, joista osa torjuttiin, kertoo israelilaislehti Haaretz.

Asevoimien mukaan useille alueille ympäri Israelia annettiin ohjusten vuoksi ilmahälytyksiä. AFP:n toimittajien mukaan ainakin Tel Avivissa ja Jerusalemissa kuultiin useita räjähdyksiä.

Uutistoimisto Irna kertoi aiemmin perjantaina, että Iran olisi myös ampunut alas kaksi Israelin hävittäjää. Nimettömänä asiaa kommentoinut israelilaisvirkamies kuitenkin kiisti väitteet.

Iran: Enemmistö uhreista siviilejä

Iranin YK-suurlähettiläs kertoi perjantaina YK:n turvallisuusneuvostolle, että Israelin iskuissa Iraniin on kuollut noin 80 ihmistä. Hänen mukaansa kuolleiden joukossa on myös korkea-arvoisia sotilaskomentajia. Lisäksi yli 300 ihmistä on haavoittunut.

Enemmistö uhreista on lähettilään mukaan siviilejä, mukaan lukien naisia ja lapsia.

Times of Israelin mukaan Israelissa on kuollut ainakin yksi nainen Iranin perjantai-illan ohjusiskujen seurauksena. Lehden mukaan Iranin tekemissä iskuissa on haavoittunut perjantaista lähtien kaikkiaan ainakin 60 ihmistä.

0:43 Videolla Iran ampuu ohjuksia Tel Aviviin Israelissa.

Israel iskenyt ydinkohteisiin Iranissa

Iranin ydinenergiaviranomaisten mukaan ydinkohteet Fordossa ja Isfahanissa ovat kärsineet rajallisia vahinkoja Israelin ilmaiskuissa.

Fordo sijaitsee pääkaupunki Teheranin eteläpuolella ja Isfahan maan keskiosassa.

Viranomaisten mukaan vahingot eivät ole laajoja, eikä saastumisen suhteen ole aihetta huoleen.

Iran on ilmoittanut iskuista näihin kohteisiin myös kansainväliselle atomienergiajärjestö IAEA:lle, kertoi järjestön johtaja Rafael Grossi.

Lisäksi Iran on kertonut Grossille, että Israelin isku Natanzissa sijaitsevaan uraanin rikastamoon tuhosi laitoksen tärkeää maanpäällistä rakennetta. Natanz sijaitsee reilut 200 kilometriä etelään pääkaupunki Teheranista.

Guterres: Rauhan on voitettava

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaatii, että Israel ja Iran lopettavat eskaloituvan konfliktinsa. Guterres kommentoi Lähi-idän tilannetta viestipalvelu X:ssä.

Guterresin mukaan rauhan ja diplomatian on voitettava.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan kertoi X:ssä, että hän on keskustellut Israelin presidentti Isaac Herzogin kanssa Lähi-idän tilanteesta.

Von der Leyenin mukaan Israelilla on oikeus puolustaa kansaansa, mutta alueellisen vakauden säilyminen on elintärkeää. Von der Leyen pyysi molemmilta osapuolilta pidättyväisyyttä ja toimia jännitteiden vähentämiseksi.

Yhdysvallat tukee Israelia puolustuksessa

Yhdysvaltalainen virkamieslähde kertoo uutistoimisto AFP:lle, että Yhdysvallat auttaa Israelia puolustautumaan ohjushyökkäyksiltä.

Nimettömänä asiaa kommentoinut virkamies vahvistaa, että Yhdysvallat auttaa ampumaan alas Israeliin kohdistettuja ohjuksia. Hän ei antanut kuitenkaan tarkempaa tietoa Yhdysvaltain roolin laajuudesta.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi perjantain vastaisena yönä pian iskujen alettua, että Yhdysvallat ei ollut osallisena Israelin iskuissa Iraniin. Presidentti Donald Trump puolestaan kertoi Fox Newsille, että Yhdysvalloilla oli ennakkotieto Israelin iskuista.