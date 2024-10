Israel iski tappavasti toimittajien majapaikkaan – ”He pelkäävät mediaa”

– Tunnemme ylpeyttä ja kunniaa ennen muuta. Israel ei ole mitään. Kynän pyhä voima on se, jota he pelkäävät. He pelkäävät mediaa, he pelkäävät Punaista ristiä, he pelkäävät väestönsuojelua, kuolleen journalistin Mahmud Qassemin täti Wissam Qassem kommentoi.