Israelin hyökkäys Libanonissa laajeni massiiviseksi – USA lähettämässä lisää sotilaita Lähi-itään

Ministerin mukaan kuolleista yli 20 on lapsia ja noin 40 naisia. Aiemmin kerrottiin, että myös pelastustyöntekijöitä on haavoittuneiden joukossa.

Libanonista "uusi Gaza"?

"Muuttaa turvatasapainoa"

– Lupasin, että me muutamme turvatasapainoa ja voimasuhteita pohjoisessa, ja juuri niin me myös teemme, hän sanoi AFP:n mukaan turvallisuuskokouksessa tänään maanantaina.

Varoituksia myös puhelimitse

Hizbollah vastannut iskuihin

Tarkoitus vähentää Hizbollahin uhkaa

– Tätä on tehty jo pitkään, mutta viime päivinä ja eilen sitä on tehty kattavasti. Se on myös yksi syistä, jonka vuoksi Israeliin ammuttujen rakettien määrä on vähentynyt, lähde sanoi toimittajille.