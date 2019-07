ISIS-vaimojen omaiset muistuttivat lasten kärsimyksestä mielipidekirjoituksessa – HS:n toimituspäällikkö kertoo nyt, miten nimettömän kirjoittajan henkilöllisyys varmistettiin

Omaiset ovat huolissaan etenkin leirillä kovissa oloissa olevista lapsista sekä heidän hengestään ja terveydestään. MTV Uutiset otti yhteyttä Helsingin Sanomiin ja pyysi lehdeltä vastausta siihen, miten nimettömän mielipidekirjoituksen aitous on pystytty varmistamaan.

Varmistettu useista lähteistä

HS:n toimituspäällikön Esa Mäkisen mukaan lehti on tehnyt kyseisistä ihmisistä aiemmin useita juttuja ja omaiset ovat tämän vuoksi jo ennestään toimittajien tiedossa.

– Tässä on ollut normaali journalistinen prosessi, jossa on katsottu, että nämä ihmiset todella ovat omaisia ja se on useista lähteistä pystytty varmistamaan, Mäkinen kertoo MTV Uutisille.