Isis-taistelijoiden eurooppalaiset lapset odottavat kohtaloaan leireillä – Belgia määrättiin ottamaan kuusi lasta maahan hurjan korvaussumman uhalla

26-vuotias Tatiana Wielandt sekä 25-vuotias Bouchra Abouallal ovat molemmat Belgian kansalaisia. He ovat olleet lapsineen kiinniotettuina kurdien kontrolloimalla alueella Syyriassa siitä saakka kun Isis kukistettiin alueella.

Tänään oikeus määräsi, että Belgian hallinnon on tehtävä vaadittavat toimet, jotta naiset lapsineen pääsevät palaamaan Belgiaan. Tämän on tapahduttava 40 päivän sisällä tai muutoin valtion on maksettava lapsille 5000 euron korvauksia jokaiselta ylimenevältä päivältä.