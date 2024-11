Isaac Sene ja Kastanja Rauhala fiilistelevät suurta saavutustaan: "On niin ylpeä olo meistä"

– Tämä on ollut hieno viikonloppu, Sene tunnelmoi.

Kaksikon mukaan he olivat hyvin tyytyväisiä siihen, miten hyvin he onnistuivat kaikissa kolmessa tanssissaan finaalissa. Finaaliviikonloppuun kiteytyi muitakin hyviä asioita, sillä viime viikolla Sene julkaisi myös uuden kappaleen Ympyrää yhteistyössä artisti Turistin kanssa.

– Minulla on niin ylpeä olo meistä. Tämä on saanut minusta jonkun ihan uuden puolen esiin, tämä supertyyppi. Olen ylpeä itsestäni, että olen saanut hermoni pidettyä kasassa näissä liveissä. Tämä on oikeasti aika jännittävää puuhaa, Sene jatkoi.