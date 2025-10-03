Ilta-Sanomien tietojen mukaan Alex Kunnari sai vuonna 2015 tuomion Jasmin Voutilaisen raiskauksesta.
Ilta-Sanomat kertoo, että elektronisen musiikin artisti, dj ja entinen radiojuontaja Alex Kunnari, 51, tuomittiin raiskauksesta vuonna 2015. Uhri oli IS:n tietojen mukaan Jasmin Voutilainen. Voutilainen menehtyi vuoden 2023 maaliskuussa tehtyään itsemurhan.
Tapahtumat sijoittuvat IS:n mukaan vuoteen 2014 risteilylle ja laivalla esiintyneen Kunnarin hyttiin. Kunnari oli tapahtumahetkellä 39-vuotias ja Voutilainen 19-vuotias.
IS kertoo, että Kunnari tuomittiin teosta vuoden ja kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi hänelle määrättiin 30 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 570 euroa. Kunnari velvoitettiin maksamaan Voutilaiselle 2 000 euroa korvaukseksi kärsimyksestä sekä 2 646,18 euroa oikeudenkäyntikuluja.
Tuomio on lainvoimainen.
Alex Kunnari kuvattuna vuonna 2016.Pasi Murto / All Over Press
Asia nousi pinnalle Ylen tällä viikolla julkaiseman Mitä tapahtui Jasminille? -podcastin myötä.
Podcastissa kerrotaan, että entuudestaan tuntematon ihminen raiskasi Voutilaisen hänen ollessaan matkalla useita vuosia sitten. Podcastin tekijät saivat Voutilaisen läheisiltä tekijän nimen, mutta sitä ei kerrota podcastissa.
Podcastissa kerrotaan myös, että Voutilaisen epäillään joutuneen raiskauksen yrityksen ja pahoinpitelyn uhriksi vain noin vuorokausi ennen kuolemaansa. Asiasta on Ylen vahvistamien tietojen mukaan nostettu syytteet.