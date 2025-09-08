Jasmin Voutilaisen äiti puhuu podcastissa tyttärensä kuolemasta: "Toivon, ettei kukaan enää jäisi yksin"

Jasmin Voutilainen kuoli maaliskuussa 2023.
Julkaistu 08.09.2025 12:37

Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Yle Areenassa 1. lokakuuta julkaistava  Mitä tapahtui Jasminille? -podcast käsittelee Jasmin Voutilaisen kuolemaa ja siihen johtaneita syitä.

Yle Areenassa julkaistaan lokakuussa seitsemänosainen Mitä tapahtui Jasminille? -podcast, joka käsittelee Salatuista elämistä tutun näyttelijän Jasmin Voutilaisen kuolemaa ja siihen johtaneita syitä sekä nuorten naisten mielenterveyttä ja hoidon saamisen kipukohtia.

Voutilainen teki itsemurhan 17. maaliskuuta 2023 ollessaan vain 27-vuotias. 

Podcastissa kuullaan muun muassa Voutilaisen läheisiä ja kollegoita. Tiedotteen mukaan läheiset kertovat muun muassa kuinka Voutilainen kohtasi vuosien varrella paljon surua, huonoa kohtelua ja myös seksuaaliväkivaltaa. Podcast myös paljastaa uutta tietoa Voutilaisen kuolemaa edeltäneen illan tapahtumista.

Lue myös: Yle: Jasmin Voutilaisen ja Miki Liukkosen läheiset kertovat molempien menettäneen toivonsa avun saamisesta

Yksi podcastin keskeisimmistä haastateltavista on Jasminin äiti Katri Voutilainen.

– Minä toivon, ettei kukaan enää jäisi yksin. Apua on tultava. Ei tällaisia itsemurhia enää. Tämä oli aivan turha kuolema Jasminin osalta, Katri-äiti sanoo podcastissa.

Podcastissa syvennytään myös somevihaan, ulkonäköpaineisiin, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sekä julkisuuden henkilöiden ankaraan kohteluun

Podcastin juontaa Emma Karasjoki.

