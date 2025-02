Perustoimeentulotuen kustannukset kasvoivat liki 100 miljoonaa

Menojen kasvun taustalla ovat sosiaaliturvan leikkaukset ja sotaa paenneet ukrainalaiset.

Perustoimeentulotuen kustannukset kasvoivat viime vuonna tuntuvasti. Tukea maksettiin viime vuonna keskimäärin runsaat 500 euroa kuussa kotitaloutta kohti, kertoo Kela.

Perustoimeentulotukea maksettiin viime vuonna yhteensä 825 miljoonaa euroa, kertoo Kela tiedotteessa. Tämä on 95 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Maksettujen tukisummien muutoksissa on huomioitu inflaatio.

Kelan tutkija Tuija Korpela kertoo STT:lle, ettei kustannusten kasvu tullut yllätyksenä vaan nousua oli odotettu. Menojen kasvu selittyy pitkälti sosiaaliturvan leikkauksilla ja sosiaaliturvan piiriin tulleilla ukrainalaisilla, jotka ovat paenneet kotimaastaan Venäjän hyökkäyssotaa.

Toisin kuin kustannukset perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä laski aavistuksen. Tukea sai vuoden aikana lähemmäs 249 600 kotitaloutta. Niissä asui hieman enemmän ihmisiä kuin aiemmin. Kaikkiaan tukea saaneissa talouksissa asui noin kuusi prosenttia Suomen väestöstä.

– Vastoin odotuksia perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä ei lopulta kokonaisuutena kasvanut viime vuonna, vaikka ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia leikattiin. Loppuvuodesta saajamäärä alkoi kuitenkin jo selvästi kasvaa, Korpela sanoo tiedotteessa.

Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaalihuoltoon kuuluva taloudellinen tuki. Sen tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Kela vastaa perustoimeentulotuesta, joka muodostuu perusosasta ja muista perusmenoista. Hyvinvointialueiden vastuulla on puolestaan täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Tyypillisesti kunnat ja valtio rahoittavat perustoimeentulotuen puoliksi. Valtio rahoittaa kokonaan pakolaisten ja tilapäistä suojelua saavien perustoimeentulotuet.

Nousua liki 50 euroa

Keskimäärin Kela maksoi viime vuonna perustoimeentulotukea 528 euroa kuukaudessa jokaista tukea saanutta kotitaloutta kohti. Keskimääräinen kuukausisumma kasvoi kymmenen prosenttia eli lähes 50 euroa edellisvuodesta ja oli korkeimmalla tasolla ensimmäisen koronavuoden eli vuoden 2020 jälkeen.

– Sosiaaliturvan leikkaukset kasvattivat tukisummia niillä kotitalouksilla, jotka saivat jo valmiiksi perustoimeentulotukea, Korpela sanoo.

Hallitus on leikannut muun muassa yleistä asumistukea ja työttömyysturvaa. Esimerkiksi yleisen asumistuen korvausprosentti on pienentynyt aiemmasta 80 prosentista 70 prosenttiin hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Lisäksi yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys on poistettu.

Leikkuria myös tänä vuonna

Valtion kokonaan rahoittamassa perustoimeentulotuessa menot kasvoivat viime vuonna useita kymmeniä miljoonia euroja enemmän kuin kuntien ja valtion puoliksi rahoittamassa tuessa.

– Kasvava joukko sotaa paenneita ukrainalaisia sai kotikunnan Suomesta. Sen myötä he voivat hakea ja usein myös saada perustoimeentulotukea, mikä on kasvattanut valtion kokonaan maksaman tuen kustannuksia, Korpela kertoo.

Perustoimeentulotukea saaneista kotitalouksista yli 155 000 eli noin kuusi kymmenestä oli yksin asuvia. Esimerkiksi lapsiperheitä oli vajaat 46 000.

Korpelan mukaan yhden aikuisen taloudet ovat yleensä taloudellisesti haavoittuvaisemmassa asemassa kuin muut.

– Tämä heijastuu perustoimeentulotukeen siten, että saajina on eniten yksin asuvia ja yksinhuoltajat ovat selvästi yliedustettuina.

Sosiaaliturvan leikkuri käy myös tänä vuonna. Korpela ennakoikin, että perustoimeentulotukeen kuluvat euromäärät samoin kuin saajakotitalouksien lukumäärä kasvavat.