Irti päässyt koira puri auttanutta miestä kasvoihin – avohaavat poskeen ja huuleen, oikeus hylkäsi syytteet

Koira hankittiin löytöeläinpalvelusta

Syyttäjän mukaan koiran kulmahammas lävisti miehen ikenen ja mies sai avohaavat poskeen ja huuleen. Uhri kertoi, että koira oli hänelle entuudestaan tuttu, sillä koira on ennenkin karkuteillä päätynyt hänen pihaansa.

Uhrin hyväntahtoinen toiminta myötävaikutti vammaan

– Seurauksen syntymiseen on varsin vahvasti myötävaikuttanut asianomistajan sinänsä hyväntahtoinen mutta riskialtis toiminta, koska seuraus on aiheutunut tilanteessa, jossa asianomistaja on ottanut itse koiran kiinni, vienyt sen sisätiloihin ja kumartunut vierasta koiraa kohti ylhäältä alaspäin koiralle oudossa ympäristössä, tuomiossa todetaan.