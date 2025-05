14 lasta pidätetty epäiltynä tulipalossa kuolleen pojan taposta Englannissa

Englannissa on pidätetty neljätoista lasta epäiltynä taposta sen jälkeen, kun 14-vuotias poika kuoli tulipalossa teollisuusrakennuksessa.

Tulipalo syttyi Fairfieldin teollisuusalueella Bill Quayn alueella Gatesheadissa perjantai-iltana, kertoo brittimedia BBC.

Tulipalo saatiin sammutettua, mutta rakennuksen sisältä löytyi ruumis, jonka uskottiin olevan kadonneeksi ilmoitetun 14-vuotiaan Layton Carrin ruumis, Northumbrian poliisi kertoo. Layton Carr oli ilmoitettu kadonneeksi aiemmin perjantai-iltana.

Yksitoista 11–14-vuotiasta poikaa ja kolme tyttöä pidätettiin epäiltynä taposta. He ovat edelleen poliisin huostassa.

Poliisi kertoi saaneensa ilmoituksen tulipalosta perjantai-iltana Tyne-joen etelärannalla sijaitsevalla 15 hehtaarin alueella.

Alue on viime vuosina rappeutunut, ja sinne johtava porttirakennus on murskattu ja useita rakennuksia on hylätty.

Äärimmäisen traaginen tapaus

Poliisien mukaan palon tutkinta on vasta alkuvaiheessa, ja he pyysivät yleisöä olemaan spekuloimatta tapahtumien kulkua.

Komisario Louise Jenkins sanoi lauantai-iltana, että kyseessä oli äärimmäisen traaginen tapaus, jossa poika on valitettavasti menettänyt henkensä.

– Ajatuksemme ovat Laytonin perheen kanssa, kun he yrittävät käsitellä rakkaansa menetystä. Erikoisupseerimme jatkavat heidän tukemistaan kaikin mahdollisin tavoin, Jenkins kertoo.

Hänen mukaansa poliisin läsnäolon ohella eristys on edelleen voimassa, jotta tutkimukset voidaan tehdä ja yleisölle voidaan antaa rauhoittavaa tietoa.

Poliisi on pyytänyt kaikkia, joilla on tietoja tapahtuneesta, ottamaan yhteyttä.