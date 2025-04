Vancouverin joukkosurmassa kuoli 11 – epäillyllä ollut haasteita mielenterveyden kanssa

Vancouverin joukkosurmasta epäillyllä on mielenterveystaustaa.

Vancouverin väliaikaisen poliisijohtajan mukaan yksitoista ihmistä on kuollut, kun auto ajoi väkijoukkoon Vancouverissa, Kanadassa.

Poliisijohtaja kertoo, että epäillyllä on "merkittävää" historiaa sekä poliisin että mielenterveyden ammattilaistan kanssa, eli epäilty on poliisin vanha tuttu ja hän on todennäköisesti saanut hoitoa mielenterveyden ongelmiin.

Epäilty, 30-vuotias vancouverilainen mies, on pidätetty. Hänet otettiin kiinni tapahtumapaikalla.

Poliisijohtaja vahvisti ainakin yhdentoista ihmisten kuolleen. Hänen mukaansa uhrit olivat filippiiniläistä alkuperää ja heissä oli sekä miehiä että naisia. Osa uhreista on nuoria.

Tapaus sattui hieman iltakahdeksan jälkeen lauantaina paikallista aikaa eli noin aamukuudelta Suomen aikaa. Käynnissä oli filippiiniläisyhteisön katujuhla.

Aiemmin ei ollut tiedossa, oliko kyseessä tahallinen teko. Vancouverin poliisi kertoi myöhemmin sosiaalisessa mediassa viranomaisten olevan tällä hetkellä varmoja siitä, että kyseessä ei ollut terroriteko.

