Ireland Baldwin kertoo tulleensa teininä raiskatuksi – jakaa nyt myös aborttitarinansa

– Ennen kuin jaan, mitä aion jakaa, en koe, että on kenenkään vastuulla puhua tästä, jos hän ei tunne oloansa mukavaksi. Olen nähnyt lukemattomia TikTokeja viimeisen 24 tunnin aikana, missä naiset kertovat muille naisille, että on heidän vastuullaan kertoa aborttitarinansa, ja minusta se on väärin, eikä yksinkertaisesti totta. Jaan vasta nyt tarinani, koska haluan muiden naisten tuntevan olonsa tuetuiksi ja rakastetuiksi, halusivatpa he jakaa omansa tai eivät, Baldwin aloitti videonsa.