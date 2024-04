Iranin vallankumouskaarti kaappasi rahtialuksen – Israel reagoi välittömästi: "Iran kantaa seuraukset"

Kaapattu alus on MSC Aries. Reutersin mukaan aluksen omistusoikeus on Gortal Shipping Inc -yhtiöllä ja se on vuokrattu MSC-varustamolle. Gortal Shipping Incin sisaryhtiö puolestaan on kansainvälinen varustamo Zodiac Maritime, joka on osittain israelilaisomistuksessa.