Italia sulkee koulut ja yliopistot koronan takia

Euroopassa tartuntoja on löydetty eniten juuri Italiasta, jossa on raportoitu noin 2 500 tartuntaa ja lähdes 80 koronaviruskuolemaa.

Suurin osa kuolemantapauksista on ollut pohjoisessa Lombardian alueella Milanon ympärillä. Lentoyhtiö Finnair on ilmoittanut keskeyttävänsä lentonsa Milanoon 9. maaliskuuta lähtien huhtikuun 7. päivään asti.

Iran vapautti vankeja koronavarotoimena

Tartuntoja on viime päivinä todettu enenevissä määrin myös Iranissa, joka on kertonut yli 2 300 ihmisen saaneen tartunnan. Maassa on kahdessa viikossa kuollut lähes 80 ihmistä virukseen.