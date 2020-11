Iran: Ydintutkijan murhan takana Israel ja ulkomailta toimiva oppositioryhmä

Murha voi vaikeuttaa suhdetta Yhdysvaltoihin

Iranin presidentti Hasan Ruhani on syyttänyt Israelin toimineen Yhdysvaltain palkkasoturina.

Murhan on pelätty vaikeuttavan entisestään Yhdysvaltojen seuraavan presidentin Joe Bidenin aikeita palauttaa Iranin ydinsopimus, josta Yhdysvallat vetäytyi presidentti Donald Trumpin kauden aikana.

Iran on uhannut kostaa teon, ja maan johto on jo viestinyt, että sopimus on uhattuna teon vuoksi.