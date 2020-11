Surmattu ydinvoimatutkija haudataan tänään Iranissa – Iran on syyttänyt surmasta Israelia

Häntä on pidetty Iranin ydinaseohjelman pääkehittäjänä. Fakhrizadeh kuoli perjantaina sen jälkeen, kun sala-ampuja ampui häntä kohti useita laukauksia. Iran on syyttänyt teosta Israelia.

Maan presidentti Hasan Ruhani on syyttänyt Israelin toimineen Yhdysvaltain palkkasoturina.

Murhan on pelätty vaikeuttavan entisestään Yhdysvaltojen seuraavan presidentin Joe Bidenin aikeita palauttaa Iranin ydinsopimus, josta Yhdysvallat vetäytyi presidentti Donald Trumpin kauden aikana. Iran on uhannut kostaa teon, ja maan johto on jo viestinyt, ettei syytä palata sopimukseen ole.