Ministeriö on pyytänyt maita käyttämään diplomaattisia reittejä kansalaistensa vastaanottamiseksi. Lasten lisäksi tiedotteessa mainitaan muun muassa kansalaiset, jotka ovat suorittaneet tuomionsa Irakissa yhteyksistä terroristijärjestöön. Ministeriön mukaan maiden tulisi tehostaa toimia ottaakseen vastaan järjestöön liittyneiden lapsia.

Ministeriön mukaan maasta on karkotettu yli 470 lasta, joilla on eri maiden kansalaisuuksia. Suomen kansalaisten lisäksi joukossa on muun muassa Venäjän, Ranskan, Turkin, Ukraina ja Saksan kansalaisia.