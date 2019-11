Haavisto: Suomalaistaustaisia Isis-taistelijoita ei ole tiettävästi Turkissa, mutta muualla muutamia

Haaviston mukaan suomalaistaustaisia, todennäköisesti taistelutoimiin osallistuneita on kuitenkin kiinniotettuina muualla. Heitä on hänen mukaansa muutamia, mutta tarkkaa määrää ei tiedetä.

"Aivan tarkkaa tietoa lukumäärästä ei ole"

Kaikkiaan länsimaisia Isis-taistelijoita on Turkin lisäksi Irakissa, Syyriassa niin hallituksen kuin kurdijoukkojen vankiloissa kuin vapaana.

– Joitakin suomalaisia tiedetään olevan joko tällaisissa rehabilitaatio-keskuksissa tai mahdollisesti vangittuina. Kiinni on saatu myös suomalaistaustaisia taistelijoita. Aivan tarkkaa tietoa lukumäärästä ja tilanteesta ei ole.

Suomi on hänen mukaansa lähtenyt siitä, että taistelutoimiin osallistuneet käyvät tarvittaessa oikeutta Irakissa tai Syyriassa. Epävarmin tilanne on hänen mukaansa kurdialueilla, koska siellä resursseja oikeudenkäynteihin ei ole.

– Suomalaisista on muutamia pystytty identifioimaan. On tiedetty joitakin kadonneita henkilöitä, osa on kuollut, osa löytynyt pidätyskeskuksista.