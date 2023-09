Irak pyytää Ruotsia luovuttamaan Koraaneja polttaneen irakilaismiehen – asianajaja pitää pyyntöä älyttömänä

Salwan Momika on kesän aikana polttanut Koraaneja useita kertoja Tukholmassa ja Malmössä, mistä on seurannut rajuja mielenosoituksia sekä Ruotsissa että ulkomailla.

– Minulla on turvapaikkaperuste, koska vastustan Irakin hallitusta. Tämä on heidän tapansa saada minut luovutettua ja murhattua, Momika sanoi.

– Pyyntö on aivan älytön. Jotta henkilö voitaisiin luovuttaa, pitäisi hänen olla syyllistynyt tekoon, joka on rikos sekä Ruotsissa että Irakissa. Tämä pyyntö on täysin vailla perusteita, eikä Momikaa tulla luovuttamaan Irakiin tällä perusteella. Se on täysin mahdotonta, Hall sanoi.