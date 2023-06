Ruotsissa Koraanin polttanut mies aikoo uusia tekonsa, saanut tuhansia tappouhkauksia

Tukholmassa moskeijan edessä Koraanin sivuja polttanut Salwan Momika on sanonut suunnittelevansa polttavansa uudelleen islamin pyhän kirjan ja lisäksi Irakin lipun.

– Poliisilla on oikeus tutkia, onko polttaminen viharikos. He voivat olla oikeassa ja he voivat olla väärässä, sanoi mies Expressenille.