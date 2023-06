Intian junaturma: Yli 200 kuollut ja noin 900 loukkaantunut

Intian tuhoisassa junaturmassa on saanut surmansa ainakin 233 ihmistä ja noin 900 on loukkaantunut, kertovat viranomaiset Reutersin mukaan.

Palopelastustoiminnan pääjohtaja Sudhanshu Sarangi on sanonut, että vakavia vammoja saaneita on paljon ja monilla on päävammoja.