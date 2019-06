Intialainen mies halusi parisuhteelleen enemmän aikaa – yritti saada lentoemäntänä toimivalle vaimolleen potkut perättömällä uhkauksella: "Kuulette matkustajien kuolevan"

Mumbailainen Birju Salla, 38, on kahden lapsen isä ja liikemies. Vuonna 2017 hän kyllästyi lentoemäntänä työskentelevän vaimonsa jatkuvaan työntekoon ja päätti omalla tavallaan auttaa häntä pääsemään eroon työnantajastaan.

Tapauksesta kertoo esimerkiksi brittilehti The Guardian .

Lentoemännän työt häiritsivät parisuhdetta

"Kuulette matkustajien kuolevan"

– Lennolla numero 9W339 on useita kaappaajia, eikä lentokone saa laskeutua määränpäähänsä vaan se pitää lentää suoraan Pakistaniin. Jos yritätte laskeutua, kuulette matkustajien kuolevan. Älkää suhtautuko tähän vitsinä. Lentokoneen ruumassa on pommeja, jotka räjähtävät jos kone laskeutuu Delhiin. Allah on hyvä, kirjeessä luki.