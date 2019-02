Intia haluaa kansainvälistä tukea terroristijärjestö Jaish-e-Mohammadin johtajan kiinniottamisessa – eilinen pommi-isku surmasi 40

Militanttiryhmän johtaja Masood Azhar on uskonoppinut, joka perusti järjestön vuonna 2000.

Vaikka sekä YK että Yhdysvallat, Britannia ja Intia pitävät Jaish-e-Mohammadia terroristijärjestönä, on Azhar edelleen pakoteillä. Hänen uskotaan elävän Pakistanissa Punjabin maakunnassa huolimatta siitä, että Pakistankin kielsi ryhmän toiminnan jo vuonna 2002.

Räjähteillä pakattu rekka ajoi kohti autosaattuetta



Pakistan on ilmoittanut, että se on "varsin huolissaan" pommi-iskusta, mutta on myös tyrmännyt syytökset, että olisi millään lailla vastuussa tapahtuneesta.