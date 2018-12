Miksi tsunamista ei varoitettu? Indonesian katastrofiviranomainen pyysi anteeksi

Ranta ei vetäytynyt

Anak Krakatau on ollut aktiivinen viimeisen kuukauden aikana ja se on syössyt tulta ja laavaa. Tulivuori purkautui lauantaina illalla yhdeksältä ja tsunami iskeytyi rannikolle vain puoli tuntia myöhemmin. Tsunamin aiheuttajaksi on epäilty merenalaista maanvyöryä, jonka tulivuori sai aikaan.