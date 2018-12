Tätä ääntä et halua kuulla missään – Indonesia testasi tsunamihälytystä, joka ei viikonloppuna varoittanut lähestyvästä tuhosta

Hälytysjärjestelmän sensoreita on säädetty nyt herkemmiksi, sillä lauantaina Indonesiassa Jaavan ja Sumatran rannoille iskeneestä tsunamista ei kuulunut minkäänlaista varoitusta.

Lauantaisen tsunamin uhriluku on tällä hetkellä ainakin 430, ja lähes 150 on edelleen kateissa. Yli 1 500 ihmistä loukkaantui ja yli 20 000 ihmistä on paennut korkeampaan maastoon.