Jääkiekon SM-liigan alkukauden parhaat taklaukset listattiin MTV Urheilun lähetyksessä viime viikonloppuna.
Kärkeen pääsi kolme erilaista niittiä. Yhdessä vastustaja torpattiin vaihtoaitioon, toinen oli perinteinen niitti kaukalon kulmassa ja kolmas kova osuma avojäällä.
Yksi taklauksista aiheutti nyrkkitappelun Ilveksen Otto Latvalan ja JYPin Väinö Liikasen välillä, kun Latvala piti Liikasen tööttiä Lukas Svejkovskyyn likaisena.
Myös Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä reagoi erittäin voimakkaasti tapahtumiin.
Yllä video alkukauden parhaista taklauksista. Alla kyseinen Ilves–JYP-ottelun tilanne laajemmin.
2:29Ilveksen Otto Latvala ja JYPin Väinö Liikanen nyrkkitappelussa – tunteet kuumenivat lonkkataklauksen jälkeen.