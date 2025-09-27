SM-liigakauden mollivoittoisesti avannut Tampereen Ilves joutuu lähtemään illan KalPa-otteluun ilman kolmea tähtipelaajaansa.
Ilves kohtaa lauantai-iltana hallitsevan Suomen mestarin KalPan Kuopiossa. Tommi Niemelän kokoonpanosta ovat kuitenkin pudonneet sekä tähtipuolustaja Simon Johansson, ykkösvahti Dominik Pavlatkin sekä huippulaituri Jens Lööke.
Ruotsalainen tehopakki Johansson loukkaantui perjantain Ässät-ottelun päätöserässä, missä hänen maanmiehensä Johan Olofsson taklasi häntä pelikiellon arvoisesti päähän.
3:17Johan Olofsson sai ulosajon rumasta niitistä Simon Johanssonin päähän – Liigan kurinpito reagoi.
Ilveksen kapteeni Joonas Nättinen, Samuli Ratinen, Toni Utunen, Kasper Björkqvist, Ondrej Kos ja Jarkko Parikka ovat myös edelleen sivussa joukkueen vahvuudesta.
Ilves on sarjataulukossa vasta viimeistä edellisenä, tasapisteissä Helsingin IFK:n kanssa. Se on kerännyt seitsemästä ensimmäisestä ottelustaan vaivaiset viisi pistettä, voitettuaan vain yhden pelin varsinaisella peliajalla.
Kärppien maalivahti vaihtuu taas
Yhtä sijaa Ilveksen yläpuolella pitävä Oulun Kärpät kärsi perjantaina kolmannen perättäisen tappionsa, kun KooKoo haki Oulusta 6–3-vierasvoiton.
Loukkaantuneen ykkösvahdin Niklas Rubinin tilalle hankittu ruotsalaistorjuja Felix Sandström ei esiintynyt debyytissään edukseen, ja lauantain Tappara-ottelussa Kärppien maalilla nähdäänkin jälleen 20-vuotias Visa Vedenpää.
SM-liiga lauantaina 27.9.
17.00 Ässät–JYP
17.00 Jukurit–HPK
17.00 KalPa–Ilves
17.00 Lukko–Kiekko-Espoo
17.00 Tappara–Kärpät
18.30 Pelicans–SaiPa
18.30 TPS–HIFK
18.30 Sport–KooKoo
Kaikki ottelut katsottavissa MTV Katsomossa.