Beata Leppilammen laskettu aika meni jo – näin perheen arki muuttuu pian

Beata kuunteli keskusteluja kiinnostuneena, sillä hän uskoo omankin riittämättömyyden tunteen kasvavan toisen lapsen myötä. Pariskunnalla on entuudestaan 2-vuotias poika Kaspian.



– Mietin, että mitenköhän sitä sitten riittää aikaa molemmille ja mitenköhän sitä kokee riittämättömyyttä, kun tähän saakka on voinut keskittyä täysin yhteen lapseen.

Beata sanoo, että toinen raskausaika on ollut hyvin erilainen juuri siitä syystä, että perheessä on jo yksi lapsi.



– Ensimmäisen raskauden aikana nukuin usein päikkäreitä ja otin lähes päivittäin kuvia kasvavasta mahasta, ja nyt en meinaa edes muistaa olevani raskaana, kun kaikki aika menee 2-vuotiaan perässä juostessa, Beata kertoi.



Beata kehuu perheen esikoista tottelevaiseksi, vaikkakin vilkkaaksi lapseksi. Kahden pienen lapsen äitinä hän aikoo ammentaa taitoluisteluvalmennuksen parista saamiaan oppeja omien lasten kasvatuksessa.



– Olen valmentanut sellaisia 3-4 -vuotiaista koostuvia kahdenkymmenen lapsen ryhmiä, joten olen saanut siinä aika paljon treeniä, miten olla useamman lapsen kanssa samaan aikaan.