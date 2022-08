Ilona katsoi Frendejä ja ihmetteli, kuinka vieraalta nauru tuntui – työnsä jättäneestä naisesta tuli onnellisuustutkija, joka kertoo nyt, kuinka onnen voi menettää

Tarvitseeko töissä olla onnellinen?

Onnen monet kasvot

Mitä onni sitten on? Sitä jokaisen on hyvä kysyä itseltään.

Onnellisuus on saanut ihmiskunnan historian aikana lukemattomia määritelmiä. Se on yksi ihmisyyden perimmäisiä kysymyksiä, ja etenkin länsimaissa sitä jahdataan suupielet vaahdossa.

Aristoteles näki onnellisuuden tulevan hyveellisen elämän kautta, mutta mitä sitten on hyveellinen elämä. Immanuel Kant sen sijaan erotti moraalin ja onnellisuuden toisistaan. Nietzschen mukaan onnellisuus on katoava tila.

Suojanen on viimeisimpien onnellisuustutkimusten kanssa yhtä mieltä siitä, että muilla ihmisillä on suuri vaikutus onnellisuuteen.

"Välillä voi olla onneton"

Väitöskirjaa kirjoittaessa Suojanen pohti paljon sitä, kuka on vastuussa onnellisuudesta työpaikalla. Hän oli jumiutunut ajatukseen, että yksilö itse on vastuussa onnellisuudestaan. Näinhän self help -oppaatkin toitottavat.