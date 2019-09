Ilmastopaneeli patistaa hallitusta toteuttamaan hallitusohjelman kunnianhimoisia ilmastotavoitteita: "Vielä ei ole oikein tapahtunut mitään"

Päätöksiä tarvittaisiin jo tänä syksynä

– Se tarkoittaa, että mietitään, onko Suomelle riittävää se, mitä energia- ja ilmastostrategiassa on sanottu tai mitä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa on sanottu. Esimerkiksi meidän taakanjakosektorin (liikenne, maatalous, lämmitys, jätehuolto) päästövähennysten tulisi olla merkittävästi suuremmat kuin mitä EU on meiltä edellyttänyt, huomauttaa Ollikainen.

"Hakkuukeskustelu on ollut harhaanjohtavaa"

– Se on harhaanjohtavaa, koska nielupolitiikka on kokonaisuus. Meillä maankäyttösektorilla suurin päästölähde on itse asiassa metsäkato. Mitä enemmän saadaan vähennettyä maaperän päästöjä maankäyttösektorilla, sitä enemmän meillä on tilaa toimia metsäpuolella, selittää Ollikainen.