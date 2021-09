Ilmastopaneeli: Kaupunkien tulvariskeihin tulisi suhtautua Suomessa aivan uudella tavalla

Ilmastonmuutos aiheuttaa erilaisia ongelmia riippuen siitä, missä päin Suomea ollaan. Esimerkiksi Itä-Suomessa lisääntyvät myrskyt ja roudan väheneminen aiheuttavat isoja ongelmia metsätaloudelle. Lapissa puolestaan lumiolosuhteet voivat muuttua merkittävästi ja keväisiä suurtulvia voi tulla aiempaa useammin. Eteläisessä Suomessa on omat ongelmansa.

– Meillä on isoja kaupunkeja etelässä, ja kaupungeissa varsinkin erilaisiin merivesitulvariskeihin ja hulevesitulviin tulisi varautua ihan uudella tavalla, muistuttaa Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregow.

Tarvitaan alueellisia riskikartoituksia

– Puhutaan luonnonvarasektorista, muun muassa maatalous ja metsätalous, missä se vaikutus on niin sanotusti suora. Mutta sitten, jos ajatellaan, kuinka moni suomalaisyritys on tällä hetkellä riippuvainen globaaleista tuotantoketjuista ja siitä, että raaka-aineet liikkuvat. Niihin toimintaketjuihin liittyy myös ilmastoriskejä, huomauttaa Juhola.

Varautuminen vähentää vahinkoja ja kustannuksia

Tähän asti on keskusteltu enemmän ilmastonmuutoksen torjunnasta kuin sopeutumisesta.

– Mitä tehokkaammin ilmastonmuutosta hillitsemme, sen helpompaa sopeutuminen on. Hillintähän on globaali asia, mutta meidän on itse selvittävä niistä riskeistä, mitkä ilmastonmuutos tänne tuo, toteaa Gregow.