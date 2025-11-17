Juuri nyt Avaa

– Yritykset ja elinkeinoelämä ovat hyvinvoinnin moottori, joka luo työpaikkoja, talouskasvua ja edellytykset sille, että hyvinvointi kantaa tuleville sukupolville.

Helteen mukaan tehtävä on haastava ja merkityksellinen erityisesti siksi, että Suomeen tarvitaan lisää työllisyyttä ja talouskasvua hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.

– En oikeastaan pysty keksimään mielenkiintoisempaa ja merkityksellisempää työtehtävää, Helle kuvaili.

– En tiedä oikein, miten kuvaisin tätä. Olen syvästi onnellinen ja kiitollinen siitä, että EK:n hallitus on nimittänyt minut Jyrin (Häkämies) seuraajaksi.

– Tämä on tosi iso hetki minulle, Helle sanoi tiedotustilaisuudessa Etelärannassa valintansa jälkeen.

Aiemmin Helle on työskennellyt muun muassa valtakunnansovittelijana, Akavan ja STTK:n edunvalvontajohtajana sekä Työeläkevakuuttajat Telan johtajana.

Tiedotustilaisuudessa Cantell kertoi, että valinnassa on painotettu kolmea osaamisaluetta: liittoyhteistyötä, "yritystaustaa" sekä edunvalvontaosaamista ja -kokemusta.

Toimitusjohtajan valintaa valmistelivat EK:n hallituksen puheenjohtajisto ja rekrytointiyritys, joka kontaktoi alunperin parikymmentä henkilöä, joista haastateltiin kymmenkunta. Heistä EK:n hallituksen puheenjohtajisto haastatteli noin viisi ehdokasta, joista puheenjohtajisto päätyi yksimielisesti esittämään Hellettä, Cantell kertoo.

– Minna Helteellä on syvällinen kokemus EK:n liittoyhteistyöstä, edunvalvonnasta ja päätöksiin vaikuttamisen mekanismeista. Hänellä on myös selkeä ymmärrys uudistumisen ja kasvun merkityksestä suomalaiselle hyvinvoinnille. Olen vakuuttunut siitä, että Minnalla on erinomaiset edellytykset jatkaa EK:n vahvaa työtä suomalaisen elinkeinoelämän ja samalla kaikkien suomalaisten hyväksi, Cantell sanoo tiedotteessa.