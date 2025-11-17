Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) uusi toimitusjohtaja on Minna Helle.
EK:n tuleva toimitusjohtaja on Minna Helle, joka toimii nykyisin Teknologiateollisuuden toimitusjohtajana.
Helle aloittaa tehtävässään ensi vuoden huhtikuussa, jolloin EK:n nykyinen toimitusjohtaja Jyri Häkämies jää eläkkeelle.
– Tämä on tosi iso hetki minulle, Helle sanoi tiedotustilaisuudessa Etelärannassa valintansa jälkeen.
Helle kuvaili oloaan hämmentyneeksi, mutta kiitolliseksi.
– En tiedä oikein, miten kuvaisin tätä. Olen syvästi onnellinen ja kiitollinen siitä, että EK:n hallitus on nimittänyt minut Jyrin (Häkämies) seuraajaksi.
– En oikeastaan pysty keksimään mielenkiintoisempaa ja merkityksellisempää työtehtävää, Helle kuvaili.
Helteen mukaan tehtävä on haastava ja merkityksellinen erityisesti siksi, että Suomeen tarvitaan lisää työllisyyttä ja talouskasvua hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.
– Yritykset ja elinkeinoelämä ovat hyvinvoinnin moottori, joka luo työpaikkoja, talouskasvua ja edellytykset sille, että hyvinvointi kantaa tuleville sukupolville.