Vantaan Tikkurilan turmapaikalla syttyi kynttilämeri 15-vuotiaan nuoren muistolle.
Itä-Uudenmaan poliisi kertoi lauantaina yhden nuoren kuolleen, kun hän jäi ravintolan terassille ajautuneen auton alle. 15-vuotiasta poikaa yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalle. Toinen nuori ehti väistää autoa hyppäämällä pois tieltä.
Vantaan Tikkurilan turmapaikalle sytytettiin kymmeniä kynttilöitä lauantain onnettomuuden jälkeen. Lisää kynttilöitä muistosanoin tuotiin paikalle vähin äänin. Paikalle oli tuotu myös kukkia.
Edellisillan kuolettavasta törmäyksestä kertovat hajonneet ja irronneet terassikaiteet sekä kadulla ja terassilla lojuvat, autosta irronneet osat.