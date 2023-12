Pääkaupunkiseudulla nähty useita harvinaisia lintulajeja

Pääkaupunkiseudulla on riittänyt tänä syksynä ja talvena lintuharrastajille bongattavaa. Syitä on useita.

– Pääkaupunkiseudulla on tietysti lintuharrastajia niin valtava määrä, että mitä harvinaisuuksia siellä vaan on jossain, niin jossain välissä löytyy. Ja sitten tietysti maantieteellinen sijainti, lähempänä rannikkoa kertyy aina enemmän lintuja, pohtii BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved .

Viitatiainen on harvinainen vieras

Siperialainen laji mustakaularastas viihtyi Vanhankaupunginlahden tuntumassa joulukuun alkupuolelle asti. Toinen harvinainen vieras on viitatiainen.

Mustapääkerttu on meillä harvalukuinen, mutta tänä talvena niitä on havaittu hieman tavallista enemmän.

Pähkinänakkeli on meillä runsastumassa ja niitä näkee entistä useammin ruokintapaikoilla.