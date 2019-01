Ilmastonmuutoksella dramaattisia vaikutuksia – Sakaali ja pesukarhu saattavat levitä Suomeen, metsäjänis taantuu lumettomuuden takia

Kultasakaalin säkäkorkeus on 40–45 senttiä eli se on hieman kettua isompi. Se syö muun muassa pikkunisäkkäitä, lintuja ja linnunmunia. Suomen luonnossa se kilpailisi lähinnä ketun ja supikoiran kanssa, mutta voisi saalistaa myös pienten hirvieläinten vasoja.

Villisialle maistuu peruna



Pesukarhu asettuisi Melinin mukaan Suomessa todennäköisesti lähelle ihmisasutusta. Laji on levinnyt Saksasta Tanskaan ja Puolaan, ja jokunen pesukarhu on tavattu Etelä-Ruotsissakin.

– Pesukarhu on vielä arempi lumelle kuin sakaali. Ruotsin kautta se ei meille leviä. Jos se leviää Puolasta Baltian maihin, niin sillä on vielä suurempi työ tulla Suomeen kuin sakaalilla, sanoo Melin.

Jo viitisenkymmentä vuotta sitten Suomeen levinneitä villisikoja on Melinin mukaan nyt noin 3 500. Ruotsissa villisikoja on jo noin 200 000, ja niistä on tullut viljelijöille varsinainen maanvaiva.