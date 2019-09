New Yorkissa huipentuva maailmanlaajuinen ilmastolakkoaalto täydessä vauhdissa – sadattuhannet osoittivat mieltä Australiassa

Australiassa ainakin 300 000 ihmistä on ottanut osaa maan tähän mennessä suurimpaan ilmastolakkoon, kertoo brittilehti Guardian .

Guardianin mukaan Australiassa suurimmat tapahtumat on järjestetty Melbournessa, Sydneyssä ja saariosavaltio Tasmanian pääkaupungissa Hobartissa. Hobartin tapahtumaan osallistui 22 000 ihmistä, ja se on osavaltion historian suurin lakkotoimi.

Mielenosoituksia on ollut tähän mennessä myös muun muassa Thaimaassa, Indonesiassa, Japanissa ja Intiassa.

BBC:n mukaan Borneon saarella Indonesian Kalimantanin osavaltiossa opiskelijat osoittivat mieltään keskellä myrkyllistä savua. Savu on seurausta sademetsän kaskeamisesta. Myrkyllinen savu on vaivannut myös muun muassa Malesiaa ja Singaporea.

Thaimaassa 12-vuotias Lilly-nimellä tunnettu Ralyn Satidtanasarn on aloittanut omat toimensa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ruotsalaisen nuoren aktivistin Greta Thunbergin inspiroimana.

Corbyn: Voimme ratkaista ilmaston hätätilan



Euroopassa lakkopäivä on vasta käynnistymässä, mutta Helsingissäkin ensimmäiset lakkoilijat ovat jo kerääntyneet Senaatintorille.

Ranskassa nuorten ilmastojärjestö on järjestänyt lukuisia marsseja ympäri maata. Pariisissa järjestetään tänään ilmastomarssi, joka alkaa Place de la Nationilta ja päättyy Seine-joen varrella olevaan Parc de Bercyyn.

Britanniassa työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbynin on määrä kiittää puheessa nuoria siitä, miten he ovat kouluttaneet maailmaa ilmastokriisistä.

Ilmastolakkoon liittyvä aihetunniste on Twitterissä maailmanlaajuisesti suurin trendi. Nuorten suosimassa TikTok-palvelussa #climate (ilmasto) on kerännyt yli 60 miljoonaa katselukertaa.

Jopa 1,1 miljoonalle lapselle on annettu lupa olla poissa koulusta tänään, jotta he voivat osallistua New Yorkin ilmastomielenosoitukseen.