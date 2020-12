Illanvietto kärjistyi veritekoon: Poliisi vangitsi kaksi Kiteen väkivaltarikoksista – 20-vuotias uhri yhä sairaalahoidossa, vammat hengenvaarallisia

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tänään 7.12. vanginnut myös toisen, noin 40-vuotiaan kiteeläismiehen. Hän on edellä kuvatun toisen tapon yrityksen uhreista. Häntä epäillään pahoinpitelystä sekä törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, joka on kohdistunut 6.12. vangittuun mieheen.