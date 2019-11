Kaksi miestä vangittiin Tohmajärven taposta epäiltynä – ruumiissa oli väkivallan merkkejä

Vangituista miehistä vuonna 1990 syntynyt mies on kotoisin Tohmajärveltä ja vuonna 1989 syntynyt mies Joensuusta.

Henkirikoksen uhriksi joutunut mies on kotoisin Etelä-Karjalasta ja hän on syntynyt vuonna 1987. Miehet tunsivat toisensa entuudestaan.

Kolmas poliisin kiinniottama henkilö on vapautettu tänään perjantaina, sillä esitutkinnassa kävi ilmi, ettei hänellä ole osuutta tutkittavaan rikokseen.