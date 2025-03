Ilkka Herolan puhelin käy tulikuumana – voimakas tunne valtasi ratkaisuhetkillä: "Kerran elämässä"

Ilkka Herola voitti viimein uransa ensimmäisen yhdistetyn maailmancupin osakilpailun, kun hän oli ykkönen sunnuntaina Norjan Holmenkollenilla. Loistopäivä sai alkunsa mäkiosuudesta, kun Herola liiteli peräti 146-metrisen kaaren.

– Se oli teknisesti ihan hyvä, tosi hyvä suoritus. Varmasti parasta hyppäämistä. Kun sattuu täydellinen olosuhde, niin tuokin on mahdollista. Voimakas vastatuuli oli nimenomaan hypyn loppupuolella, jolloin se oli mahdollista pysyä pystyssä niinkin uskomattomissa mittalukemissa, Herola kertaa MTV Urheilulle.

146-metrinen hyppy on uusi mäkiennätys.

Herola pääsi hiihto-osuudelle tasauskisamuodon vuoksi vain kuuden sekunnin edun turvin. Hän oli kuitenkin ladullakin loistavassa iskussa ja paahtoi voittoon 15 sekunnin erolla ennen Saksan Vinzenz Geigeria.

Kyseessä oli Herolan uran 251. maailmancupin osakilpailu. Ymmärrys kauan odotetusta voitosta piirtyi tajuntaan jo ennen maaliviivaa.

– Varmaan siinä viimeiselle kierrokselle lähdettäessä, kun ero oli edelleen lähemmäs puoli minuuttia. Itselläkin oli hyvä fiilis hiihtää, eikä mitään katkeamisen fiiliksiä.

– Se on selvää, että potentiaali on ollut olemassa monta kertaa ja pitkän aikaa. Se ei vielä riitä. On monen sattuman ja tekijän summa, että mikä se lopputulos on. Tässä on oltu lähellä niin monta kertaa, että sitäkin fiilistä on kyllä päästy kokemaan, Herola toteaa.

Loppuhetkille revitty ero tarjosi Herolalle paikan nauttia kunnolla. Hän kuvailee tunnettaan jopa ainutkertaiseksi.

– Tänään oli kisan aikana pitkän aikaa fiilis, että se on tässä näpeissä, ettei tarvinnut jännittää loppusuoralle asti. Sellaisesta on tähän asti pystynyt vain haaveilemaan. Nyt sen on saanut ainakin kerran elämässä kokea, vaikka tuon yhden stadionin ajan sillä fiiliksellä, että tulet voittamaan tämän kilpailun.

Suomalaisurheilijan luuri on käynyt tulikuumana voiton varmistuttua. Ihmiset ovat olleet iloisia Herolan kauan metsästämästä saavutuksesta.

– Keskusteluja taitaa olla 120 tuossa Whatsappissa aktiivisena. Kyllä niitä jonkin verran on tullut. Koko ajan tuntuu puhelin tärisevän tässä puhuessakin, Herola päättää.

Yhdistetyn maailmancup huipentuu ensi viikonloppuna Lahdessa.