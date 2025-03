Se on siinä! Ilkka Herolalle viimein voitto – ylivoimaisella suorituksella

Suomen Ilkka Herola on voittanut yhdistetyn maailmancupin osakilpailun Norjan Holmenkollenilla.

Henkilökohtainen maailmancupin osakilpailuvoitto on Herolalle uran ensimmäinen. Voitto on suorastaan kiertänyt miestä. Hän on ollut aiemmin 13 kertaa palkintopallilla alemmilla korokkeilla. Herola on kisannut maailmancupissa vuodesta 2012.

Herolan, 29, voitto varmistui sunnuntai-iltapäivän 7,5 kilometrin hiihto-osuudella. Hän sai nautiskella lopussa, kun Saksan Vinzenz Geiger jäi 15,3 sekunnin päähän kakkoseksi. Itävallan Johannes Lamparter oli kolmas.

Herola lähti hiihtomatkaan johdossa, sillä suomalainen loikkasi mäkiosuudella 146 metrin mäkiennätyksen.

Edellisen kerran suomalainen on voittanut yhdistetyn maailmancupin osakilpailuvoittoa vuonna 2009. Tuolloin tempussa onnistui Anssi Koivuranta.