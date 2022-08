IL: VR poisti passittomat ukrainalaispakolaiset junasta

Junaan Helsingissä heitä oli auttamassa helsinkiläinen vapaaehtoistyöntekijä Petri Kauhanen, joka kertoo Iltalehdelle, ettei ukrainalaisilla ollut matkalippuja, sillä VR on aikaisemmin kertonut, että ukrainalaiset voivat matkustaa Ukrainan passilla maksutta VR:n junissa .

VR pahoittelee tilannetta

VR:n operatiivisen päällikön Jaakko Rantalan mukaan tilanteessa on tapahtunut VR:n puolelta arviointivirhe.

– Tilanteessa on ollut konduktöörillä epäselvyyksiä kansallisuudesta, ja valitettavasti on päädytty siihen, että heidät (ukrainalaispakolaiset) on poistettu junasta. Olemme siitä hyvin pahoillamme, Rantala kertoo Iltalehdelle.