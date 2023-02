Janne Katajasta levisi somessa törkeä ja virheellinen video – teki rikosilmoituksen: "Kunniaa loukkaavaa ja mautonta"

Näyttelijä-juontaja Janne Katajasta julkaistiin törkeitä väitteitä sisältävä video Tokentube-sivustolla. Somessa levinneellä videolla ruoditaan ala-arvoisesti Katajan ulkonäköä ja väitetään hänen olevan transsukupuolinen. Kataja on tehnyt videosta rikosilmoituksen sunnuntaina 5. helmikuuta.

– Videoita, joissa esitetään valheellisia väitteitä tai arvostellaan henkilön ulkonäköä, ei pidä tukea millään tapaa. Kyse on vihapuheesta, Kataja kommentoi MTV Uutisille.

Kataja ihmettelee sitä, minkä vuoksi hän on joutunut kyseenalaisen maalituksen kohteeksi. Lisäksi häntä harmittaa se, että videolla esiintyy virheellistä informaatiota

– Korostan, että tämä ei liity siihen, että minua on väitetty transihmiseksi. Se harmittaa, että itsestäni on levitetty asioita, jotka ovat epätosia. Ihmisen sukupuoli-identiteetin arviointi, kyseenalaistaminen ja arvostelu on kaikissa tapauksissa kunniaa loukkaavaa ja mautonta, rikollista toimintaa.