Elina Kanerva muutti Helsinkiin – uusi koti on tuttu paikka: "Viihdyn todella hyvin"

Neljä kuukautta sitten Elina Kanervan aviomies ja pitkäaikainen kansanedustaja Ilkka Kanerva menehtyi. Elina kertoi MTV Uutisille, että hänen vointinsa on vaihdellut näiden kuukausien aikana. Vaikeina hetkinä hän on saanut tukeaan läheisiltä ihmisiltä.

– Välillä on päiviä, kun on tosi suuri suru ja kaipaus. Välillä on helpompia päiviä ja niinä vaikeina päivinä minulla on läheiset, joiden kanssa voin keskustella ja tavallaan helpottaa sitä oloa.