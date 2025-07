Oasiksen paluukeikoilla erikoisjärjestelyjä – riitaisat veljekset pidetään toisistaan erillään ennen ja jälkeen esiintymisen

Oasis nousee Walesissa lavalle 4. heinäkuuta ensimmäistä kertaa 16 vuoteen. Veljekset Liam ja Noel Gallagher pyritään pitämään sovussa niin, etteivät he näe toisiaan ennen eivätkä jälkeen keikkojen.

Oasiksen riitaisat veljekset Noel ja Liam Gallagher testaavat toimeen tulemistaan pian tosissaan, kun yhtye nousee keikkalavoille 16 vuoden jälkeen. Bändi aloittaa maailmankiertueensa 4. heinäkuuta Cardiffista, Walesista.

Oasis lopetti toimintansa elokuussa 2009.

Tuolloin yhtyeen piti esiintyä Pariisissa Rock en Seine -festivaalilla. Konsertti kuitenkin peruttiin Noelin ja Liamin riidan vuoksi vain minuutteja ennen sen alkamisaikaa. Eri mediat uutisoivat Liamin hajottaneen takahuoneessa Noelin kitaran, mikä oli johtanut konsertin peruuntumiseen.

Pian tapahtuneen jälkeen Oasis perui myös toisen festivaaliesiintymisensä Ranskassa, ja yhtyeen manageriporras tiedotti Oasiksen hajonneen. Noel ilmoitti eroavansa yhtyeestä, koska ei voinut työskennellä Liamin kanssa enää päivääkään.

Lokakuussa 2009 Liam vahvisti Oasiksen lopettaneen toimintansa lopullisesti.

Liam ja Noel Gallagher riitaantuivat vuonna 2009 niin pahasti, että Oasis hajosi.Photoshot. All rights reserved./All Over Press

Tulevalla maailmankiertueella on täytynyt The Sunin mukaan tehdä erikoisjärjestelyjä.

Lehden mukaan kaksikolla on Ison-Britannian keikoillaan täysin erilliset takatilat ja after partyt. Näin ollen molempien veljesten ystävät joutuvat valitsemaan kahden eri tilan välillä.

Veljeksillä on kummallakin oma VIP-listansa henkilöistä, jotka ovat kutsuttuja juuri heidän takatilaansa ja after partyihinsa. Jos siis joku on kutsuttu juuri Noelin toimesta ja hän haluaisi mennä tervehtimään Liamia, niin hänen on yritettävä hankkia sisäänpääsy myös Liamin bäkkärille ja after partyihin.

Samaan aikaan veljesten kanssa ei siis voi hengailla ennen keikkoja eikä niiden jälkeen.

The Sunin mukaan Liam tosin kertoi hetki sitten faneilleen, että rakastaa työskennellä Noelin kanssa jälleen. Noel niin ikään kehui veljeään ”huippukuntoiseksi”.

Kaksikko teki äskettäin myös yhteistyötä Adidaksen kanssa.

Veljekset aloittivat keikkojen harjoitukset toukokuussa, ja heidän entiset bändikaverinsa Andy Bell, Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs ja uusi rumpali Joey Waronker tulivat mukaan harjoittelemaan klassikoita.

Vihjeitä settilistasta

Maanantaina 30. kesäkuuta Oasis teki The Sunin mukaan soundcheckiä Principality Stadiumilla Cardiffissa, joten tarkkakorvaiset ovat jo saaneet vihiä perjantain keikan settilistasta.

Kaupungissa raikasivat ainakin vuoden 1995 ykkösbiisi Some Might Say, vuoden 1994 kappale Cigarettes & Alcohol ja vuonna 2000 ilmestyneeltä albumilta tuttu Fuckin’ In The Bushes.

Yhtye on myös ilmoittanut tekevänsä (What's The Story) Morning Glory? - albumista 30-vuotisjuhlapainoksen, joka ilmestyy 3. lokakuuta.

Se sisältää viisi uutta akustista versiota klassikkokappaleista Cast No Shadow, Morning Glory, Wonderwall, Acquiesce ja Champagne Supernova.

Lähde: The Sun, The Sun