Oasiksen paluukeikka oli suurta hurmosta – suomalaisfani: "Jäätävän emotionaalista"

Oasiksen odotettu paluukeikka koettiin eilen Walesin Cardiffissa.

Oasisksen veljekset Liam ja Noel Gallagher nousivat lavalle eilen Walesin Cardiffissa ensimmäistä kertaa vuosiin. Historiallista paluuta oli todistamassa myös joukko suomalaisfaneja.

Satu Kurvinen oli yksi onnekkaista, joka onnistui saamaan lipun ikonisen yhtyeen maailmankiertueen ensimmäiselle keikalle. Kurvinen kuvailee tunnelmia kaupungissa villiksii ja samalla kiittelee Cardiffia loistavista keikkajärjestelyistä.

Hänen mukaansa kaupungissa kulkeminen ja kulkuyhteydet oli järjestetty täydellisesti, eikä minkäänlaista kaaosta ollut havaittavissa.

– Ikinä en ole nähnyt niin paljon järjestysmiehiä elämässäni, mutta se kai kuuluu moderniin suurtapahtumaan. Oli todella turvallinen olo ja annan 10 pistettä, Kurvinen nauraa.

Itse stadionin tunnelmaa hän kuvailee jännittyneeksi. Hän sanoo, että keikan odottaminen viime elokuusta asti on tuntunut todella pitkältä.

– Oli ihan järkyttävä jännitys. Toimiikohan kaikki, tuleekohan tämä nyt tapahtumaan, tai mitä jos tämä perutaan. Siinä oli niin monta emootiota läsnä, että yllätti itseänikin, Kurvinen kertaa tuntemuksiaan.

Suomalaisfanin mukaan veljekset hoitivat keikan hyvin ammattimaisesti./All Over Press

Kun viimein Oasis asteli lavalle, niin tunteet purkautuivat.

– Itku tuli, kun veljekset kävelivät käsikynkkää lavalle. Se oli jäätävän emotionaalista.

Kurvinen kehuu Gallaghereiden ammattitaitoa ja sanoo, että veljekset hoitivat keikan mallikkaasti ilman, että paljon kohutusta välirikosta olisi ollut tietoakaan.

– He hoitivat tämän todella ammattimaisesti. Selkeästi he olivat miettineet settilistan niin hyvin, että tämä oli kyllä Oasis-fanin märkä unelma. Muuta ei olisi voinut enää toivoa. He olivat selkeästi päättäneet, että nyt soitetaan tämä 40 keikkaa.

Veljestesten välirikosta ei ollut tietoakaan yhtyeen aloituskeikalla Cardiffissa.The Mega Agency

Kurvinen kertoo, että illan kohokohtia hänelle olivat Noel Gallagherin kitarasoolot, sekä se kuinka koko stadion raikui yhteislaulusta.

– Jumaloin hänen kitaransoittoaan ja tietenkin, kun koko stadion laulaa kaikki biisit. Se oli sellainen heimoyhteisön suurin karaoketapahtuma ikinä, Kurvinen nauraa.

Kaiken kaikkiaan Kurvinen sanoo konsertin olleen yhtä riemua ja iloitsee siitä, kuinka yleisössä nähtiin monta sukupolvea rinnakkain.

Yhtyettä jo vuosia fanittanut Kurvinen matkaa seuraavalle Oasis-keikalleen Australiaan ensi marraskuussa. Juuri nähdyn paluukeikan Kurvinen kiteyttää lyhyesti.

– Tämä on top ykkönen ja paras keikka ikinä.