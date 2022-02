Iivo Niskasen edessä odotettu kultamatka – lähtöjärjestyksessä kutkuttava yksityiskohta: "Jos on todella tiukka kilpailu"

Kilpailuun kenties suurimpana ennakkosuosikkina starttaava Niskanen ampaisee matkaan lähtöjärjestyksessä 64:tenä. Niskasen kisanumero on sama kuin voittoon päättyneessä 15 kilometrin kilpailussa Lahden MM-hiihdoissa vuonna 2017.

– Jos on todella tiukka kilpailu, takana tuleva saa esimerkiksi stadionille tullessa tietää väliajat reaaliajassa. Mutta jos kilpailijoiden ero on viisi-kymmenen sekuntia, siitä ei ole mitään hyötyä. Jos rahkeissa on yhtään varaa, tuollainen voi antaa kahden-kolmen sekunnin arvoisen lisän, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä arvioi.