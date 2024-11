Iivo Niskanen otti maastohiihdon maailmancup-avauksessa Rukalla uransa viidennen voiton Koillismaalla. Niskanen piti vielä kauden aattona iskukykyään pienenä arvoituksena, mutta perjantain kympillä tämä arvoitus ratkesi hänen edukseen.

Niskanen löi voitollaan kiilan viiden norjalaisen rintamaan. Heistä lähimmäs pääsi Harald Östberg Amundsen, joka jäi suomalaisesta 12,5 sekuntia.

– Hyvä onnistuminen kaikin puolin tänään. Ja vielä kun saatiin vähän lunta, ei ollut se kaikkein nopein keli. Oli ihan hyvät mietteet ja sellainen tasainen, hyvä veto, jonka pystyin tekemään.

Niskanen paljasti voiton avaimen olleen suksivalinta, joka meni ennen kisaa tulleen lumisateen myötä uuteen uskoon. Sää yllätti monet, myös Niskasen.

– Meillä oli kaksi paria testiin, ja hiihdin lopulta sellaisella suksella, joka ei ollut niistä kumpikaan. Se oli verryttelysuksi, jonka olin itse eilen valinnut Fischeriltä. Ihan onnistunut valinta, ja se sattui kohdilleen. Se on joskus aika pienestä kiinni.

– Olisivat varmasti voineet olla hyviä ne kisasuksetkin. Ei ollut latupohja aivan täysin kova koko aikaa, ja sitten vielä sellainen nulju liippa, legendaarinen keli. Siihen on aika haastava löytää sitten kuitenkaan sellaista optimaalista ratkaisua. Pystyin tekemään hyvän valinnan, ja se sitten onneksi kantoi voittoon.

Neljänneksi sijoittunut Johannes Hösflot Kläbo sanoi kisan jälkeen, ettei yllättynyt Niskasen voitosta, mutta Niskanen itse oli toista mieltä. Viime viikonlopun Suomen cup -kisa Rukalla jäi väliin sairastumisen vuoksi.

– Ehkä se oli yllätys, että isku riitti voittoon asti. Vielä ei olla parhaassa iskussa.

Niskasen edellinen maailmancupin ykkössija oli helmikuulta 2022 Lahdesta. Nytkin katse siintää jo kevättalven MM-kisoissa Trondheimissä.

– Onhan se hienoa aloittaa voitolla. Paljon on tehty töitä, ja se voitto on ollut otettavissa, mutta hyvä, että edes nyt pystyy hiihtämään hyvässä vireessä.

– Toivon mukaan tästä vielä juna palaa lopullisesti raiteilleen, ja vire on sitten parhaimmillaan siellä helmi-maaliskuun vaihteessa, jossa on päätavoite. Hyvä alku, ja se luo jonkinlaista työrauhaa, mutta kausi on vielä pitkä.