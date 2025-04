Iivo ja Kerttu Niskaselta kova päätös

Maastohiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn maajoukkueet on nimetty ensi kaudelle.

Iivo ja Kerttu Niskanen eivät ole mukana harjoituskauden maajoukkuetoiminnassa. Niskaset valmistautuvat kauteen omien suunnitelmiensa mukaan. Niskaset ovat myös aikaisempina vuosina harjoitelleet oman ohjelman mukaisesti maajoukkueen ulkopuolella.

Suomen joukkueen päävalmentajana jatkaa Teemu Pasanen. Reijo Jylhä houkuteltiin mukaan täksi vuodeksi naisten päävalmentajaksi. Naisten maajoukkueen valmennustiimiin liittyy Olympiakomitean erityisasiantuntija Pia Pekonen.

Suoman naisten A-maajoukkueessa on kahdeksan urheilijaa: Joensuu Jasmi, Kähärä Jasmin, Lylynperä Katri, Matintalo Johanna, Niemelä Hilla, Pärmäkoski Krista, Ryytty Vilma, Saari Amanda.

Miesten puolella A-maajoukkue on kymmenen urheilijan kokoinen. Siinä hiihtävät Ahonen Ville, Anttola Niko, Hakola Ristomatti, Hyvärinen Perttu, Liekari Emil, Lindholm Remi, Moilanen Niilo, Mäki Joni, Ruuskanen Arsi ja Vuorinen Lauri.

– Tulevan kauden selkeä päätavoite on Milano-Cortinan olympialaiset. Harjoituskausi tähtää siihen, että pystymme tekemään siellä mahdollisimman hyvää tulosta. Leirityssuunnitelma on hyvällä mallilla, ja myös päivittäisvalmennus on isona osana harjoittelua kotimaan toimintaympäristöissä. Naisten puolella aletaan Reijo Jylhän johdolla rakentamaan uutta toimintakulttuuria sekä lisäämään yhdessä harjoittelua. Uudenlaista toimintakulttuuria pyritään siirtämään myös nuorten tasolle ja B-maajoukkueeseen, kertoo päävalmentaja Teemu Pasanen hiihtoliiton tiedotteessa.

Yhdistetyn päävalmentajana jatkaa Antti Kuisma.

Yhdistetyn naisten A-maajoukkueessa on kaksi urheilijaa: Heta Hirvonen ja Minja Korhonen. Miesten A-maajoukkue on viiden urheilijan kokoinen. Siinä ovat mukana: Happonen Herman, Herola Ilkka, Hirvonen Eero, Karhumaa Wille, Niittykoski Otto.

Mäkihypyn miesten päävalmentaja on ensi kaudella Igor Medved, naisten puolella Ossi-Pekka Valta.

Mäkihypyn miesten A-maajoukkue: Aalto Antti, Kytösaho Niko, Nousiainen Eetu, Valto Kasperi.

Mäkihypyn naisten A-maajoukkue: Kykkänen Julia, Rautionaho Jenny.